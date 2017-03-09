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PKK'NIN MÜHİMMAT DEPOSU BULUNDU

PKK'nın mühimmat deposu bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir evin bodrum katında PKK'nın mühimmat deposu bulundu.

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Şırnak'ın Silopi ilçesi Barbaros Mahallesinde bir evin bodrum katında terör örgütü PKK'nın mühimmat deposu bulundu.

Şırnak Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Silopi'de bir evin bodrumunda özel bir bölmede PKK/KCK terör örgütü tarafından gizlenmiş; 2 adet Bixi otomatik tüfek, 5 adet roket atar silahı, 6 adet AK-47 uzun namlulu silah ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce Barbaros Mahallesinde bir evin bodrumunda özel bir bölmede PKK/KCK terör örgütü tarafından gizlenmiş; 2 adet Bixi otomatik tüfek, 5 adet roketatar silahı (RPG7), 6 adet AK-47 uzun namlulu silah, 3 adet anti tank mayını, 29 adet roketatar mühimmatı, 25 adet Luncher, 9 adet Luncher yuvası, 22 adet el bombası, 17 adet el bombasına ait fünye, 33 adet Roket sevk fişeği, 1 adet 40mm çapında bomba atar silah, 6 adet cep telefonu, 9 adet telsiz, 1 adet dürbün, 1 adet telsiz şarj aleti, 5 adet telsiz bataryası, 1 adet akü, 9 adet pille hazırlanmış düzenek, 10 adet uzaktan kumandalı anahtar sistemi, 4 adet uzaktan kumandalı ateşleyici sistem, 10 adet uzaktan kumandalı anahtar sistemi ve bunlara ait 2 adet uzaktan kumanda, 4 adet pil, 1 adet gaz maskesi filtresi, 41 adet AK-47 şarjörü, 8 adet bidon içerisinde 3 bin adet muhtelif çaplarda fişek, çok miktarda tıbbi malzeme ve elektrikli kapsül ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

PKK'nın mühimmat deposu bulundu

İHA
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