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PKK'NIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

PKK'nın üst düzey yöneticisi öldürüldü

TSK'nın 19-20 Şubat'ta Zap bölgesine düzenlediği hava operasyonunda terör örgütü PKK'nın yönetcilerinden Gıyasettin Gür'ün de öldürüldüğü ortaya çıktı.

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin 19-20 Şubat tarihleri arasında Kuzey Irak'ın Zap Bölgesi'nde düzenlenen hava operasyonunda ölen PKK'lılar arasında örgütün üst düzey yöneticilerinden "Bawer Xebat" kod adlı Gıyasettin Gür'ün de bulunduğu belirtildi. Gür'ün, Marmara Ünivrsite öğrencisi iken 2007 yılında tutuklandığı ve 2011 yılında cezaevinden çıktıktan sonra dağa çıktığı belirtildi.

Türk savuş uçaklarının 19-20 Şubat tarihleri arasında Kuzey Irak'ta PKK kamplarının bulunduğu Zap bölgesindeki bazı hedeflere yönelik gerçekleştirdiği hava operasyonunda öldürülen PKK'lıların kimlikleri örgüte yakın internet sitelerinde yer aldı. Sitede yer alan haberde, hava operasyonunda aralarında PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Hakkari nüfusuna kayıtlı "Bawer Xebat" kod adlı Gıyasettin Gür'ün de bulunduğu 4 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.

Gıyasettin Gür'ün, 13 Nisan 2007 tarihinde Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisiyken, kadın arkadaşıyla birlikte örgütün bombacısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandığı ve konulduğu cezaevinden 2011 yılı Ekim ayından çıktıktan sonra dağa çıktığı belirtildi.

DHA
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