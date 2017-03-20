PKK'nın 'Uzi'li suikast timi yakalandı!

PKK'ya yönelik terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin araştırmasında, doğu illerinden kente silah getirileceği bilgisi alındı.

OTOBÜSTE YAKALANDILAR

Geçen Salı günü Kemalpaşa'daki denetim noktası oluşturan polis, yolcu otobüsüyle kente girmeye çalışan 3 PKK'lıyı yakaladı. PKK'lı kişilerin eşyaları arasında, 5 Glock ve Baretta marka tabanca ile suikast silahı olarak da bilinen Uzi marka otomatik silah bulundu. Silahların eylemlerde kullanılması için İzmir'e getirildiği saptandı.

Gözaltına alınan 3 PKK'lı işlemlerin ardından adliyeye sevkedilecek.