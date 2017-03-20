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PKK'NIN 'UZİ'Lİ SUİKAST TİMİ YAKALANDI!

PKK'nın 'Uzi'li suikast timi yakalandı!

İzmir'de çeşitli olaylarda kullanılmak üzere, aralarında suikast silahı Uzi'nin de bulunduğu 6 silah sokmak isteyen 3 PKK'lı yakalandı.

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PKK'ya yönelik terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin araştırmasında, doğu illerinden kente silah getirileceği bilgisi alındı.

OTOBÜSTE YAKALANDILAR

Geçen Salı günü Kemalpaşa'daki denetim noktası oluşturan polis, yolcu otobüsüyle kente girmeye çalışan 3 PKK'lıyı yakaladı. PKK'lı kişilerin eşyaları arasında, 5 Glock ve Baretta marka tabanca ile suikast silahı olarak da bilinen Uzi marka otomatik silah bulundu. Silahların eylemlerde kullanılması için İzmir'e getirildiği saptandı.

Gözaltına alınan 3 PKK'lı işlemlerin ardından adliyeye sevkedilecek.

DHA
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