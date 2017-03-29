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PKK'YA 2. DALGA OPERASYON GELİYOR

PKK'ya 2. dalga operasyon geliyor

2015'ten bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla beli kırılan terör örgütü PKK'ya 2. dalga operasyon geliyor.

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İçişleri Bakanlığı, Temmuz 2015'te 'özerklik' oyununa başlayan terör örgütü PKK'ya yönelik Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırındaki 12 merkezde ikinci dalga operasyon başlatma kararı aldı. 16 Nisan'da yapılacak referandum için FETÖ ile birlikte 'hayır' cephesinin başını çeken PKK'nın, seçim güvenliğini tehlikeye atmasının önüne geçilecek.

SIZMALAR ÖNLENECEK

Sabah'tan Erkam Çoban'ın haberine göre; Çukur-barikat operasyonlarının gerçekleştirildiği Suriye ve Irak sınırındaki Mardin'in Dargeçit, Derik, Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri, Şırnak merkez ve İdil, Cizre, Uludere, Silopi ilçeleri, Hakkâri'nin Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ilçesi olmak üzere12 merkezde başlayacak operasyonlarla terörist unsurların referandum öncesi sınır ilçelere sızmaları önlenecek.

KALINTILAR TEMİZLENECEK

Terör örgütü PKK'nın sınırdan alabileceği destekle kendilerince kritik gördükleri bu merkezlerde yeniden hareketlenme ihtimaline fırsat verilmeyecek, terör kalıntıları etkisizleştirilecek. İçişleri Bakanlığı gerekli görülmesi halinde sokağa çıkma yasağı ilan edecek.

BÖLGE İNSANI İNSANCA YAŞAM İSTİYOR

Öte yandan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nın (KDGM) Doğu ve Güneydoğu'da gerçekleştirdiği son saha çalışması da bölge halkının terörist unsurları istemediğini bir kez daha ortaya koydu.

İMAR ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Bu arada eşzamanlı olarak terör operasyonlarının yapıldığı merkezlerde yeniden imar çalışmaları sürdürülecek. Şırnak merkezde 5 bin 40 adet konut, Silopi ilçesinde bin 696 adet konut, İdil ve Cizre ilçelerinde ise 3 bin 587 konut ile 306 yeni işyeri, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 bin 245 konut, 353 işyeri yapımı tüm hızıyla devam edecek.

Sabah
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