  • Erdoğan'ın eski Başyaveri Yazıcı'ndan önemli açıklamalar
  • Cumhurbaşkanı: ''İstikrarı tehdit ediyor''
  • MHP'liler muhalif MHP'lilere saldırdı !
  • Lice'deki operasyondan acı haber geldi
  • MHP lideri hakkında çok sert eleştiri
YEREL HABERLER
Diyarbakır Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

PKK'YA AĞIR DARBE: 19 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

PKK'ya ağır darbe: 19 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da yapılan büyük operasyonda 19 terörist öldürüldü...

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kuzeyi ile Bingöl’ün Genç ilçesi arasındaki kırsal bölgedeki 18 köyde 7 bin askerin katılımıyla pazar günü başlatılan operasyonda terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Operasyonda, şu ana kadar toplam 19 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bomba yüklü araç imha edildi.

Terör örgütü PKK’nın bahar üstlenmesine yönelik 7 bin asker, 17 helikopter ve çok sayıda zırhlı aracın katılımı, zaman zaman ise F-16 savaş uçaklarının desteğiyle Lice’nin kuzeyi ile Genç arasındaki bölgede yer alan 18 köyde başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. “Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu” adı verilen operasyon çerçevesinde bugün güvenlik güçleri, Lice’nin Güldiken köyü Eskiköy mezrasında bir grup teröristle karşılaştı. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin “Teslim ol” çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, biri kadın, 4 terörist öldürülerek, etkisiz hale getirilirken bir asker yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Öldürülen teröristlerin üzerlerinde yapılar aramada ise 1 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 1 adet Glock marka tabanca ele geçirildi.

19 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgede pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyonda bugüne kadar ise aralarında 1 milyon TL ödül konulan ve yeşil listede yer alan “Erhan Siser” kod adlı Edip Yetüt’ün de olduğu toplam 19 terörist silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda toplam, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 9 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 PKMS (Bixi) makineli tüfek, 4 adet M-16 şarjörü, 21 adet Kaleşnikof şarjörü, 120 adet Kaleşnikof fişeği, 7 adet el bombası, 2 adet Glock marka tabanca, 1 adet telsiz ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

İHA
157
-
Sapık YPG'li terörist İstanbul'da yakalandı !Sapık YPG'li terörist İstanbul'da yakalandı !
Darbe girişimi gecesi Hakan Fidan ayrıntısıDarbe girişimi gecesi Hakan Fidan ayrıntısı
Sinan Oğan'dan Devlet Bahçeli'ye cevapSinan Oğan'dan Devlet Bahçeli'ye cevap
Mete Yarar'dan Almanya kriziyle ilgili çarpıcı tespitMete Yarar'dan Almanya kriziyle ilgili çarpıcı tespit
''Aracımı satar tablo alırım''''Aracımı satar tablo alırım''
Almanya bu fotoğraf karesini konuşuyorAlmanya bu fotoğraf karesini konuşuyor
Mevlüt Çavuşoğlu’nun mitingi seçim kanuna aykırı mı?Mevlüt Çavuşoğlu’nun mitingi seçim kanuna aykırı mı?
Hakimden avukata: Sizin de başınıza bir şey gelmesinHakimden avukata: Sizin de başınıza bir şey gelmesin
''Türklerin umurunda değil''''Türklerin umurunda değil''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS