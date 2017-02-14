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PKK'YA BİR OPERASYON DAHA: 34 GÖZALTI

PKK'ya bir operasyon daha: 34 gözaltı

Adana'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

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Adana polisi hız kesmeden, bölücü terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. Yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK-KCK terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen çok sayıda adrese şafak vakti operasyon başlattı. Özel hareket polislerinin katıldığı operasyonda, baskın düzenlenen mahallerde uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önemleri alındı. Önlemlerin ardından, zanlıların bulundukları evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi.

PKK'ya bir operasyon daha: 34 gözaltı

PKK-KCK terör örgütünün, şehir yapılanması, ilçe-mahalle komisyonları ve gençlik yapılanmasında yer aldığı belirlenen 34 kişi, terör örgütü propagandası, devlet yetkilerine aşağılıyıcı paylaşımlar ve korsan gösteri yaptığı iddia edilen suçlardan gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine getirildi. Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

PKK'ya bir operasyon daha: 34 gözaltı

Öte yandan, TEM ekipleri bir gün önce terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik yaptığı operasyonda 26 kişi gözaltına alınırken, bugün yapılan operasyonla birlikte iki günde toplam 60 zanlıyı gözaltına aldı.

İHA
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