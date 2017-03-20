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PKK'YA BİR OPERASYON DAHA: 40 GÖZALTI

PKK'ya bir operasyon daha: 40 gözaltı

Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

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Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "silahlı terör örgütü PKK/KCK yardım, yataklık ve işbirlikçilik yapanlara yönelik Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur-4 Operasyonu başlatıldı. Sabah saatlerinde ilçe merkezindeki 70 adrese yönelik düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Aralarında DBP İlçe Eşbaşkanı Mehmet Nuri Ürgen, DBP eski ilçe eşbaşkanı Derya Gönül, 4 belediye encümeni, 1 imam ve 1 muhtarın da aralarında bulunduğu 40 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

İHA
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