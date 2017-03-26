PKK'ya darbe üstüne darbe ! 33 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, dün Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 19 teröristin etkisiz hale getirildiği, iki Doçka uçaksavar silahının da ele geçirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle:



"25 Mart 2017 tarihinde gün boyunca Hakkâri/Yüksekova’da iki kez icra edilen hava destekli operasyonlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 19 terörist etkisiz hale getirilmiş, iki Doçka uçaksavar silahı ele geçirilmiştir.



Bingöl/Kiğı’de güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda tespit edilen bir sığınak içerisinde, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 15 kg Amonyum Nitrat, 200 m kablo, 50 adet pil, iki akü, dokuz mutfak tüpü ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.



24 Mart 2017 tarihinde 14.56-19.54 saatleri arasında Irak’ın kuzeyi Metina, Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Hakurk bölgesine icra edilen hava harekatları sonucunda elde edilen son tespitlere göre 8 BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir."

TUNCELİ'DE 14 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli'de ise, insansız hava aracı ile tespit edilen bir grup PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için bugün saat 05.00 sıralarında güvenlik güçlerince harekat düzenlendi. Çatışmalar devam ederken aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 14 PKK'lı teröristin öldürüldüğü açıklanırken, yaralanan bir asker helikopterle Elazığ'a getirildi.

Tunceli'de güvenlik güçlerinin PKK terör örgütüne yönelik bu sabaha karşı başlattığı bahar operasyonu devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Tunceli'nin Kutu Deresi bölgesinde keşif uçuşu yapan insansız hava aracı, kayalık ve sık ormanlık alan içerisinde bir grup PKK'lı teröristi tespit etti. Görüntüyü değerlendiren güvenlik güçleri, bölgeden elde ettikleri istihbarat bilgileri doğrultusunda, kış üslenmesinde olan kalabalık bir PKK'lı grubun karların erimesi ile yer değiştireceği bilgisine ulaştı.

JÖH TİMİ GECE SIZMA HAREKATI DÜZENLEDİ

Bunun üzerine Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timleri dün gece, PKK'lı teröristlerin barınakları terk etmesine meydan vermeden bölgeye "sızma harekatı" gerçekleştirdi. Timler, sabaha kadar bölgede keşif yapıp, olası kaçış noktalarını belirledi. Bölgedeki timlerin verdiği bilgiler doğrultusunda sabah saat 05.00 sıralarında PKK'lıların bulunduğu noktaya hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyonun başlaması ile birlikte saat 05.00 ile 08.00 arasında helikopterlerle bölgeye bir tabur Jandarma Özel Harekat birliği indirildi. Timler, Kutu Deresi Vadisi içindeki PKK'lı grubun daha önceden belirlenen muhtemel kaçış noktalarını tutarak, çembere aldı.

PKK sığınaklarına ilerleyen timlere, sığınakların yakınında farklı noktalarda gizlenen PKK'lılar bölgedeki askerlere ateş açmaya başlayınca çatışma çıktı. Açılan ilk ateş sırasında yaralanan bir asker helikopter ile alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

SIĞINAK İÇİNDE ÇATIŞMA

Kalabalık PKK'lı grubun barındığı sığınak yakınlarına kadar giren Jandarma Özel Harekat Timleri, PKK'lılara "teslim ol" çağrısı yapıldı. Teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine bölge önce Kobra taarruz helikopterleri ile yoğun ateş altına alındı. Ardından timler sığınaklara girdi. Çıkan çatışmalarda ilk aşamada 14 teröristi ölü ele geçirdi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Tunceli Valiliği'nden operasyonla ilgili açıklamada "Tunceli merkez Kutu Deresi bölgesi sınırları içerisinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen operasyon kapsamında; 14 bölücü terör örgütü mensubu terörist silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiş olup, 1 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak tedavi altına alınmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.

Tunceli Valisi Osman Kaymak da operasyonda ölü ele geçirilen teröristler arasında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğunu, kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Öldürülen 14 PKK'lının son iki yıldır Tunceli- Erzincan karayolunu kesen grup olduğunun tespit edildiğini belirten Vali Kaymak, "Öldürülen teröristlerin Tunceli-Erzincan yolunda çok sayıda güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, bir askerin kaçırılması ve bölgedeki bir çok saldırı eylemini gerçekleştiren grup olduğu tespit edilmiştir. Bölgedeki operasyon yoğunlukla devam etmektedir" dedi.