SON DAKİKAPKK'YA ÇOK AĞIR DARBE: 78 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

PKK’YA ‘JELATİNİ AÇILMAMIŞ MÜHİMMAT’ DARBESİ!

PKK’ya ‘jelatini açılmamış mühimmat’ darbesi!

Terör örgütü PKK’ya ulaştırılmak üzere kaçırılan, henüz jelatini dahi çıkarılmamış cephanelik ele geçirildi.

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Şanlıurfa Akçakale Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı terör örgütü PKK'ya götürülmek üzere kaçırılan silah ve mühimmatlara yönelik ortak operasyon düzenledi.

JELATİNİ AÇILMAMIŞ TÜFEKLER

Akçakale İlçesi Uzunyol ve Yarımtepe Mahalleleri'nin sınır hattı bölgesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik istihbarat alan polis ve Jandarma ekiplerinin ortak hareket ettiği dev operasyonda, 19 Ocak günü şüpheli araç fiziki takibe alındı. Takip sonrası durdurulan araçta yapılan aramada, 6 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, piyade tüfeklerine ait 17 adet şarjör ile 607 adet 7.62 mm çapında fişek ele geçirildi. Mühimmatların arasında henüz jelatini açılmamış birçok tüfeğin bulunması dikkat çekti.

TÜRKİYE'DE BULUNMAYAN KÜBA MALI TÜFEK

Ayrıca ele geçirilen tüfeklerin arasında Türkiye'de bulunmayan kısa dipçikli kaleş olarak bilinen ve Kubi ismiyle adlandırılan Küba üretimi çok özel bir tüfek ele geçirildi. Yine araç içerisinde M16'lar arasında Amerikan malı olduğu anlaşılan ve herkes tarafından alınıp satılamayan bir tüfeğe de rastlanıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Araçta bulunan şahıslar A.U., İ.U. ve A.U. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DİYARBAKIR'DA DA BÜYÜK DARBE!

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Terör örgütü PKK'nın şehirlerde gerçekleştirdiği bombalı saldırılarda kullandığı patlayıcıları temin ettiği belirtilen Lice'de adeta bir cephanelik ele geçirilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri Diyarbakır'ın Lice ilçesinde operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında terör örgütünün 4 ayrı sığınak depoları ele geçirilirken depodan çıkan çok sayıda silah ve roketatarlara el konulmuştu.

Sabah
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