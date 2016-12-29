PKK'YA KATILACAKTI... OTOBÜSTE YAKALANDI !

PKK'ya katılacaktı... Otobüste yakalandı !

Bolu'da "canlı bomba" şüphesiyle gözaltına alınan 19 yaşındaki kadının PKK'ya katılmak üzere Diyarbakır'a gitmek istediği iddia edildi

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Bolu'da, yolcu otobüsünde 'canlı bomba' şüphesiyle gözaltına alınan 19 yaşındaki kadının, terör örgütü PKK'ya katılmak üzere Diyarbakır'a gitmek istediği ileri sürüldü.

İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsündeki görevliler ve yolcular, yol üzerinde otobüse binen kadın yolcudan şüphelendi. Otobüsteki bir görevli, 'canlı bomba' olabileceğinden şüphelendikleri kadın için gizlice jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Otobüs, TEM Otoyolu'nun Abant Kavşağı mevkisindeki alışveriş merkezinde mola verdi.

Tesiste önlem alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm yolcuların inmesinden sonra araçta tek başına kalan şüpheli kadını kontrollü bir şekilde indirdi. Uzaktan verilen talimatlarla montunu çıkarıp elindeki çantayı yere bırakan kadın, üzerinde bomba olmadığının anlaşılması üzerine yanına yaklaşan jandarmalar tarafından gözaltına alındı. Otobüsten indirilip gözaltına alınması cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kadının, terör örgütü PKK'ya katılmak üzere İstanbul'dan Diyarbakır'a gitmek için yola çıktığı ileri sürüldü. İsmi açıklanmayan kadının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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