PKK'YA OPERASYON: 3 KİŞİ GÖZALTINDA

PKK'ya operasyon: 3 kişi gözaltında

İstanbul'da dün gece 3 ilçede yapılan PKK operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik dün gece 3 ilçede düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

TEM ekipleri 2 Şubat Perşembe günü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)'nden sorumlu C.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. C.M.'nin üzerinde bulunan hafıza kartlarını inceleyen ekipler İstanbul'da yapılan ve yapılması gereken eylemlerin bulunduğu şifrelenmiş bir dosyaya ve çeşitli raporlara ulaştı. TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda şifreli belgeleri çözerek adı eylem planlarında geçen kişileri belirledi.

3 İLÇEDE, 3 KİŞİYE YÖNELİK OPERASYON 
 
Bunun üzerine TEM Özel Tim ekipleri dün gece 3 şüpheliyi yakalamak için Sancaktepe, Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde bulunan 9 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen Y.A.(27), K.Ç.(29) ve Y.M.(18) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda basılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
 
O RAPORDAN BAZI BAŞLIKLAR; 
 
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şifreleri çözülen dosya ve raporlarda yer alan bazı başlıklar şunlar; 
 
-Örgütün son zamanlarda kaybettiği güvenin geri kazanılması için sokaklarda propaganda çalışmalarının arttırılması ve maddi yardımlar toplanması 
 
- silahlı, bombalı, sokak eylemleri şeklindeki eylemlerde milli hassasiyetlerin yüksek olduğu ilçe ve bölgelerin seçilmesi

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