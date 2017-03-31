PKK'ya operasyon: 8 kişi tutuklandı

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın sözde devlet yapılanmasına yönelik Beğendik beldesi HDP İlçe Teşkilatı ve belediye binasının da bulunduğu 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan, 8'i tutuklandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 22 Mart'ta Pervari ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde devlet yapılanmasına yönelik Beğendik beldesi HDP İlçe Teşkilatı ve belediye binasının da aralarında bulunduğu 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen 11 kişiden 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.