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PKK'YA RÖPORTAJ VEREN ÜNİVERSİTELİYE HAPİS CEZASI

PKK'ya röportaj veren üniversiteliye hapis cezası

İstanbul üniversite okurken cinsiyet değiştirerek PKK saflarına katıldığı iddia edilen ve örgüt televizyonuna röportaj veren genç kız, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul'da üniversite öğrencisiyken cinsiyet değiştirip PKK saflarına katıldığı iddia edilen ve örgütün televizyonuna röportajı yayınlanan genç kız, yargılandığı mahkeme tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsunlu olan ve İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi öğrencisi 24 yaşındaki Ş.U. adlı kızın cinsiyet değiştirerek PKK'ya katıldığı iddia edilmiş ve örgütün yayın organı olan televizyonda da örgütün haki elbisesini giyip "Rıza Pir" kod adını kullanarak röportajı yayınlanmıştı. Kuzey Irak Zaho'da olduğu ileri sürülen Ş.U.'nun annesini telefonla arayarak, "Anne ben özgür topraklardayım. Beni aramayın" diye telefonu kapattığı, daha sonra telefonla anneyi arayan bir kişinin, "Kızınız silah eğitimi alıyor. Bu eğitim 4 ay sürecek. Eğitim sonrası nereye gidecek bilinmiyor" dediği öğrenildi. Aile Kuzey Irak'a giderek kızlarına ulaşıp onu yanlarına alarak Samsun'a döndü.

Ş.U. hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan Ş.U., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ancak duruşma salonunda Ş.U.'nun PKK terör örgütünün televizyonunda yayınlanmış röportajı izlendi. Ş.U., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben Rıza Pir kod adını kullanmadım. Terör örgütünün propagandasını da yapmadım. Arkadaşımın köyünü gitmiştik. Bu röportaj orada yapıldı. Ama ben televizyonunda yayınlanacağını bilmiyordum. Ben bu konuşmayı röportaj olarak vermedim. Arkadaşım Berivan'ın köyüne gitmiştik. Ancak orada silahlı 2 kişi daha vardı. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Röportajda geçilen Bakur denilen yer Türkiye'dir" dedi.

Mahkeme heyeti Ş.U.'yu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

İHA
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