PKK'ya sızan MİT'çilerin listesini örgüte vermiş !

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) eğitim imamı olarak bilinen ve 2014 yılında Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK/KCK elebaşlarıyla görüşme yaparak, iddiaya göre, örgüte sızan polis ve MİT personelinin isim listesini verdiği bildirilen Cemal Bulut, İstanbul'da saklandığı evde yakalandı. Cemal Bulut'un FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ve "medya imamı" ile Kuzey Irak'a giderek terör örgütü PKK yöneticilerine verdikleri iddia edildi. Bulut ile birlikte 27 kişi daha yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından derinleştirdikleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir operasyon daha düzenledi.

Bursa merkezli 7 ilde, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan ve bünyesinde 8 eğitim kurumu barındıran Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş'ye yönelik operasyon kapsamında, eş zamanlı olarak 47 adreste arama yapıldı, 27 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4'ünün, FETÖ örgütünün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı tespit edildi.

PKK İLE GÖRÜŞEN FETÖ İMAMI

Aynı operasyon kapsamında FETÖ'nün eğitim imamı olarak bilinen ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Ocak-Ekim 2014 tarihinde Kuzey Irak'a giderek, PKK/KCK yöneticileri görüştüğü tespit edilen Cemal Bulut İstanbul'da saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen Cemal Bulut'un terör örgütü elebaşlarıyla Kuzey Irak'ta yaptığı bu görüşmelerde, örgütün içine sızan ve buradan istihbarat gelmesini sağlayan polis ve MİT personelinin isim listesini verdiğini iddia ediliyor. Cemal Bulut'un evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.

FİZİK DERSİNDE FETÖ PROPAGANDASI

Öte yandan, Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş.'ye yönelik operasyon kapsamında, dershane öğrencisi olan D.K.'nin çektiği ve fizik dersinde 17/25 Aralık ile ilgili akıllı tahtada konuşma yapan Fizik öğretmeni A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Fizik Öğretmeni A.K.'nin evinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, 1 dolar, çok sayıda örgütsel doküman ve kitap ele geçirilirken, Fethullah Gülen'in el yazısı ile yazılmış, Ashab'ı Kehf'in sadık köpeğinin ismi olan "Kıtmir" den hareketle, "El yazıları muhterem hocamız, M.Fethullah Gülen'e aittir" yazılı tablo ile duvara asılı "Neylesin" isimli 5 kıtadan oluşan şiir dikkat çekti.

Gözaltına alınan 27 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.