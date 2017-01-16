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PKK'YA YARDIM EDENLERİN EVİNDEN BAKIN NE ÇIKTI

PKK'ya yardım edenlerin evinden bakın ne çıktı

Kars'ta PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 şüphelinin evinden bakın neler çıktı.

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Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüphelinin evinden Kürtçe yazılı İncil ile FETÖ'nün kitapları ele geçirildi.

Kağızman'da önceki gün 2 yaralı teröristin bir ahırda saklandığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda iki teröristin daha önce kaçtıkları belirlenirken Kağızman'da hekimlik yapan M.E. ve veteriner A.G.'nin, yaralı teröristleri muayene ve tedavi ettikleri ileri sürüldü. Şüpheli şahıslarla birlikte 15 kişi yardım ve yataklık suçundan gözaltına alındı.

Şüpheli iki şahsın evinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, Kürtçe yazılı İncil, bölücü terör örgütü propagandası yapılan yasaklı kitaplar ve FETÖ kitapları ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

İHA
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