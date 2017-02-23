Plakalarda mühür standartları değişti

Sahte ve ikiz plakaların da önüne geçileceği düşünülen darphane mühürlü plakalar bugün dağıtılmaya başlandı

Sahte plakaların önüne geçmek için Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu plakalara basılan mühür standartlarını değiştirdi. HABERTÜRK TV Ankara'da plakaların basım yerinde plakalara basılan mührü ilk kez görüntüledi.

Araç plakalarının sahte olarak kullanılmaya başlandığının bilgisinin gelmesiyle bir dizi tedbir aldıklarını belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Fevzi Apaydın "Bu mühürlerde her bölgenin kodları olacak. Üzerinde T.C ve rumuzu olacak ve bu mühürlerin sahte yapılma imkanı da olmayacak. Mühürleri İstanbul’da plaka basan 24 odaya vereceğiz. Odalara verildikten sonra tahmin ediyorum bunu daha kaçak yapma cesaretinde kimse olmayacak” dedi.

“MÜHÜRLERİN SAHTE YAPILMA İMKANI DA OLMAYACAK”

Fevzi Apaydın şu bilgileri verdi: "Çifte standartları önlemiş olacağız. İkiz plakalar ortadan kalkacak. Herkes kendi odasının yaptığı mühürleri değil Türkiye'de tek bir mühür kullanacak. Bu her ilin ve ilçenin alfabetik sırayla kodlanarak kendilerine, darphane matbaasının beratıyla beraber teslim edilecek.

Bunun dışında plakalarda hiçbir mühür olmayacak. Tabi konu sahte plakalar olunca, merdiven altı yerlerde basılan plakalar terör olaylarında, gasp olaylarında kullanılmaya başladı. Bunun da önüne geçmiş olacağız.

09.09.2011 yılında kadar tescil plakalarında Emniyet Müdürlüğümüzünde mühürleri vardı. Bir yönetmelik değişikliğiyle Emniyet Müdürlüğümüz bu mühürleri kaldırdı. Kaldırdıktan sonra herkes (her oda) kendine özgü mühür koymaya başladı. Bu da sahtecilik olaylarını arttırdı. Şimdi biz bütün odalarımıza standart kalıp öneriyoruz. Tek tip plaka ve mühür olacak. Böylece suç olaylarında kullanılan plakalar kalkmış olacak.

Mührün üzerinde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ve Şubelere göre kodlar olacak. Yeni mühürler bugünden itibaren (23.02.2017) basılacak. Önce 30 büyük şehirlere verilecek."

“KAYIT TESCİLE GELEN ARAÇLAR BUNDAN SONRA BU MÜHÜRLÜ PLAKALAR TAKILACAK”

Yeni mühürlü plakalarla ilgili bilgi veren Apaydın, “Kayıt tescile gelen araçlar bundan sonra bu mühürlü plakalar takılacak.

Bundan sonra daha önce plaka almış olanlar zaman içerisinde değiştirilecekler. Ancak bu şimdi acele olan bir durum değil. Buna ne biz yetişebiliriz, ne de yeni plaka taktıranlara bir külfet getirebiliriz.

Çünkü ülkede bugün 22 milyonun üzerinde araç var. Bunların birden bire değişmesi mümkün değil. Mühürlü plakalara geçin diye bir zorunluluk yok ama APP plaka dediğimiz bu Amerikan baskı plakalar var, bunlar da süratle değişecek. Çünkü o plakayı takan araçlar trafikten men edilecek ve ağır cezalar alacaklar” şeklinde konuştu.

Apaydın, sözlerini "İlerde araçların teknik muayeneleri yapılırken, bu plaka mühürlerine son derece dikkat edilecek, araçlar birinci derece kusurlu olabilecek. Bunun için bunu bir an önce yapmaya çalışıyoruz. Eski mühürle, belki polisten kaçabilirsiniz ama teknik muayeneden geçemezsiniz. Orada birinci derece kusurlu olacaksınız" diye tamamladı.