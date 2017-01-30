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POLİS 6 AYDIR PEŞLERİNDEYDİ... O ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Polis 6 aydır peşlerindeydi... O çete çökertildi

İstanbul'da lüks otomobilleri çalan hırsızlık çetesi çökertildi.

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İstanbul'da oto yıkamacılar ve vale hizmeti veren otoparklardan lüks otomobilleri çalan çete polisin 6 aylık takip sonucu çökertildi.

İstanbul genelinde oto yıkamacılar ve vale hizmeti veren yerlerde oto hırsızlığının artması sonucu polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çalınan lüks araçların Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da satıldığını belirledi. Polis, hırsızlık zanlılarını 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Polis şüphelilerin çaldıkları araçların parçalarını Hatay ve Ağrı ilinde de sattığını tespit etti.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği polisleri 6 aylık takip sonucu İstanbul, Hatay ve Ağrıda 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonlarda çete lideri olduğu öğrenilen Ahmet D., Akif A. ve Oktay A.'nın da aralarında olduğu toplam 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sahtecilik ve birçok suçtan da kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardında adliyeye sevk edildi.

DHA
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