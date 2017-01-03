POLİS BAVULU AÇINCA GÖZLERİNE İNANAMADI

Polis bavulu açınca gözlerine inanamadı

Fas'tan İspanya'ya girmeye çalışan göçmenler öyle bir yere saklandı ki...

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Avrupa'nın Afrika'daki iki toprağından biri olan Fas'taki Ceuta'da, bavulun içine ve arka koltuğun altına gizlenmiş mülteciler bulundu.

Polisin bir aracı kontrol etmesiyle, bir kadın bavulunun içinde kıvrılmış halde bekleyen sığınmacı ortaya çıktı. Bir başkası ise, gizlendiği arka koltuğun altındaki özel bölmeden çıkarıldı.

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Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenler, araçtan çıkarılınca ilk olarak ciğerlerine temiz hava çekti. Ancak Gabon'lu olduğu tahmin edilen erkeğin acil olarak hastaneye götürülmesine karar verildi.

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Polis, göçmenleri sınırdan geçirmeye çalışan iki Faslı'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan biri 22 yaşındaki Faslı bir kadın. Göçmen erkeği sınırdan bavulun içinde geçirmeye çalışan kadın, ekiplerin bavulu açmasıyla yakalandı.

Aynı bölgede yeni yılın ilk gününde yaklaşık 1100 göçmen sınırı geçmek için altı metrelik tellere hücum etmiş, görevliler kalabalığı güçlükle engellemişti.

Her yıl binlerce Afrikalı göçmen, İspanya'nın Afrika'daki toprakları Ceuta ve Melilla'da Avrupa'ya gitme umuduyla tel örgüleri aşmayı deniyor. Söz konusu iki kent, aynı zamanda Avrupa'nın Afrika'yla tek sınırı.

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