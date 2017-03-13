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POLİS DAYAĞI KAMERADA

Polis dayağı kamerada

ABD'nin California eyaletinde şüpheli bir kişiyi gözaltına almaya çalışan polisin kullandığı şiddet kameralara yansıdı.

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ABD'nin California eyaletine bağlı Oakland kentinde, şüpheli bir kişiyi gözaltına almaya çalışan polisin kullandığı şiddet kameralara yansıdı.

Şüpheli siyahi genci kovalamaya başlayan polis, gencin yola oturup teslim olmasına karşın önce yere savurdu ardından da yumrukla ve copla dövmeye başladı. Çevredekilerin tepkilerine karşın şiddet uygulamayı sürdüren polis, kendisine yardım için gelen ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından da elindeki copla gence dayak atmayı sürdürdü.

Oakland polis yetkilileri olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

DHA
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