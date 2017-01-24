Polis dördüncü kişinin peşinde

Reina katliamını yapan Abdulgadir Masharipov’un sorgusunda çok çarpıcı yeni bilgilere ulaşıldı.

Nevşin Mengü’nün sunduğu CNN Türk ana haberde konuşan CNN muhabiri İsmail Umut Arabacı şu bilgileri paylaştı:

Masharipov’un sorgusu devam ediyor. Onunla birlikte 50 DEAŞ şüphelisinin de Emniyet’te işlemleri devam ediyor. Abdulgadir Masharipov hem Emniyet hem de MİT görevlileri tarafından sorgulanmaya devam ediliyor.

Resmi ifadesine halen başlanmadığını söyleyebiliriz. Bu da yeni bir bilgi.4 kişi halen aranmaya devam ediliyor. Aslında 3 biliyorduk ama bir dördüncü kişinin daha Reinasaldırısı kapsamında arandığını öğrendik.

O dördüncü kişi de 26 Aralık tarihinde Rakka’dan gelen emirle Masharipov’un görüşmeye gittiği kişi.

Özellikle kamera bulunmayan bir yol üzerindeki durakta görüşmüş bu kişiyle.Ne konuştular ne paylaştılar bilgimiz yok ama bu kişinin üzerinde önemle duruyor emniyet yetkilileri ve bulmaya çalışıyorlar.