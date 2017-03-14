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POLİS HAMİLELİK İHTİMALİ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİNİ İSTEDİ

Polis hamilelik ihtimali olan öğrencilerin listesini istedi

Sivas'ta bir mahallede çöp konteynerinde bulunan bebek cesedinin ardından Emniyet'in Cumhuriyet Üniversitesi'nden hamile olma ihtimali olan kız öğrencilerin listesini istediği iddia edildi.

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Sivas Emniyet Müdürlüğü, 22 Şubat’ta bir mahallede çöp konteynerinde bulunan bebek cesedi ile ilgili soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Üniversitesi’nden “cesedin bulunduğu tarihten önce hamile olma ihtimali görülen öğrencilerin” isimlerini istediği iddia edildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Kemal Göktaş'ın haberine göre, Emniyet’in savcılık oluruyla gönderdiği yazıda ayrıca cesedin bulunduğu hafta devamsızlık yapan ve bahar döneminde önce kayıt yaptırmayan ve daha sonra dilekçe vererek kayıt yaptıran kız öğrencilerin de isim listesinin istendiği ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü’nden Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına 8 Mart 2017’de Asayiş Şube Müdürü İzzet Türk imzasıyla gönderilen yazıda şöyle denildi:
“Buluntu bebek cesedi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Üniversitesi’nin tüm bölümlerinde öğrenim görmekte olan kız öğrencilerden 2016-2017 güz döneminde kayıt yaptırarak okula devam etmekte olan ancak bahar döneminde kayıt yaptırmayan ve daha sonra dilekçe vererek kayıt yaptıran öğrencilerin listesi ile 20 Şubat 2017 Pazartesi günü ile 24 Şubat 2017 Cuma dahil olmak üzere derslerine devamsızlık yapan kız öğrencilerin tam listesinin isim, soy isim, kimlik numarası ve bölüm bilgileri ile varsa 22 Şubat 2017 tarihi öncesinde hamile olma ihtimali görülen öğrencilere ait bilgilerin incelenmek üzere Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü’nden istenmesini arz ederim” denildi.

Cumhuriyet Savcısı Sümeyra Doğru tarafından olur verilen yazı, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve oradan da tüm fakültelere gönderildi. Fakültelerin Emniyet’in belirlediği kriterlere göre listeleri hazırladığı iddia edildi.

Cumhuriyet
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