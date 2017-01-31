POLİS KAPKAÇÇIYI KENDİ ARACIYLA YAKALADI !

Polis kapkaççıyı kendi aracıyla yakaladı !

Bursa'da bir polis, kapkaççıyı kendi aracıyla yakalandı.

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Bursa'da bir polis memuru, kendi aracıyla takip ettiği  iki kapkaç zanlısını yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Üçevler Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde yürüyen  Dursun T.'nin çantası, bir kadın tarafından kapkaç suretiyle çalındı. Çantayı  alarak 16 JSP 88 plakalı otomobile binen kadın zanlı, başka bir kişinin  kullandığı araç ile olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra Üçevler Mahallesi  Bilginler Caddesi'nde yürüyen Günseli C'nin kol çantasını da aynı metotla çalan  kişilerin bindiği aracın plakası tüm polis birimlerine bildirildi.

Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinde görevli polis memuru  Turan Macit, gece görevinden çıktığı sırada zanlıların bulunduğu otomobili  plakasından fark etti.

Şüphelilerin bulunduğu otomobili, şahsi aracı ile takibe başlayan  Macit, durumdan bağlı bulunduğu şubenin gece nöbetçisini haberdar etti.

Kapkaç zanlılarının bulunduğu aracı merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak  Caddesi'nde önünü keserek durduran polis memuru Macit, diğer takviye ekiplerinin  de gelmesiyle iki zanlıyı yakaladı.

Zanlıların gözaltına alındığı bildirildi.

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