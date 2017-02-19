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POLİS KARŞITI GÖSTERİYE 13 GÖZALTI

Polis karşıtı gösteriye 13 gözaltı

Paris'te polis şiddetine karşı gösteride 13 kişi gözaltına alındı.

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Fransa'da polisin bir gence copla cinsel saldırıda bulunması sonrasında Paris'te polis şiddetine karşı düzenlenen gösteride 13 kişi gözaltına alındı.

Adli kaynaklar, dün Paris'in sembol meydanlarından Republique'de 2 bin 300 kişinin katıldığı gösteride 13 kişinin gözaltına alındığını, 2 polisin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Sendika ve ırkçılık karşıtı derneklerin çağrısıyla toplanan göstericiler, "Unutmayız, affetmeyiz", "Polis her yerde, adalet nerede?", "Her şey cezasız, her yer adaletsiz, o halde polisi silahsızlaştırın" şeklinde sloganları atmış, "Devlet şiddetine hayır", "Theo için adalet", "Tecavüzcü polis hapse" yazılı pankartlar taşıyarak polis şiddetini protesto etmişti.

Yaklaşık 2 saat süren gösterinin sonlarına doğru bir grup polis barikatını aşmaya çalışmıştı.

Paris'in kuzey banliyölerinden Aulnay-sous-Bois'da polisin kimlik kontrolü sırasında bir kişiye cinsel saldırıda bulunması, başkent ve banliyölerinde yoğun protestolara neden oluyor.

Saldırıya uğrayan gencin 60 gün iş göremez raporu aldığı olayla ilgili açığa alınan 4 polisten biri hakkında "cinsel saldırı", diğerleri hakkında ise "kasten şiddet uygulamak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

AA
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