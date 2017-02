Polis karşıtı gösteriye 13 gözaltı

Fransa'da polisin bir gence copla cinsel saldırıda bulunması sonrasında Paris'te polis şiddetine karşı düzenlenen gösteride 13 kişi gözaltına alındı.

Adli kaynaklar, dün Paris'in sembol meydanlarından Republique'de 2 bin 300 kişinin katıldığı gösteride 13 kişinin gözaltına alındığını, 2 polisin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Sendika ve ırkçılık karşıtı derneklerin çağrısıyla toplanan göstericiler, "Unutmayız, affetmeyiz", "Polis her yerde, adalet nerede?", "Her şey cezasız, her yer adaletsiz, o halde polisi silahsızlaştırın" şeklinde sloganları atmış, "Devlet şiddetine hayır", "Theo için adalet", "Tecavüzcü polis hapse" yazılı pankartlar taşıyarak polis şiddetini protesto etmişti.

Yaklaşık 2 saat süren gösterinin sonlarına doğru bir grup polis barikatını aşmaya çalışmıştı.

Paris'in kuzey banliyölerinden Aulnay-sous-Bois'da polisin kimlik kontrolü sırasında bir kişiye cinsel saldırıda bulunması, başkent ve banliyölerinde yoğun protestolara neden oluyor.

Saldırıya uğrayan gencin 60 gün iş göremez raporu aldığı olayla ilgili açığa alınan 4 polisten biri hakkında "cinsel saldırı", diğerleri hakkında ise "kasten şiddet uygulamak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.