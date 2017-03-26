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POLİS KURŞUNUYLA ÖLMÜŞTÜ... FLAŞ KARAR !

Polis kurşunuyla ölmüştü... Flaş karar !

Diyarbakır'da nevruz kutlamalarının yapılacağı alana bıçakla girmeye çalışan ve üzerini aratmayan Kemal Kurkut'un güvenlik güçlerinin açtığı ateşte ölmesiyle ilgili yayın yasağı kararı alındı.

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Mart'ta yapılan Nevruz kutlamasından önce kutlamanın yapılacağı alana elinde bıçakla geldiği ve üzerini aratmadığı ileri sürülen Kemal Kurkut güvenlik güçlerince ateş açılarak vurulmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Konu ile ilgili Diyarbakır Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, valilik tarafından olayın idari yönüyle soruşturulması için İçişleri Bakanlığından müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunulmuştu. Olayla ilişkili olan iki polis memuru ise önce açığa, sonra da gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınan şüpheli polislerden biri serbest bırakılmış, diğeri ise "olası kasıtla adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olaya ilişkin yayın yasağı kararı alındı. Kararın savcılık talebi üzerine, "Olaya ilişkin olarak yazılı ve görsel medya organlarında yapılan yayınlarda olaya iştirak etme şüphelisi bulunan kişilerin bulundukları şehirlerin ve kullandıkları araçların bilgilerinin yayınlanarak olayın aydınlatılmasının, şüphelilerin yakalanmasının ve istihbaratlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi, ayrıca mevcut olayda kamu düzeninin bozulma riskinin meydana geldiği anlaşıldığı için" alındığı öğrenildi.

İHA
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