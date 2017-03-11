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POLİS MEMURUNUN KAHROLDUĞU AN

Polis memurunun kahrolduğu an

Adana’da otoyolda emniyet şeridinde park eden tankere arkadan çarpan kamyonu sürücüsü olay yerinde öldü. Kazayı telsizden duyup olay yerine gelen polis memuru, babasının öldüğünü öğrenince, gözyaşlarına boğuldu.

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Kaza öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda İncirlik Park Alanı çıkışında meydana geldi. Mersin yönüne giden Durmuş Kocaoğlu yönetimindeki 01 ZG 879 plakalı kamyon, aşırı yağış nedeniyle emniyet şeridine park eden Ali Rıza Köse yönetimindeki 39 SY 295 plakalı kimyasal madde yüklü tankere arkadan çarptı. 

Kamyon sürücüsü Kocaoğlu, araç içinde sıkışarak feci şekilde can verdi. Kazıyı gören diğer sürücüler, 112 ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Cankur ekipleri Durmuş Kocaoğlu’nun cesedini sıkıştığı yerden çıkardı. Bu sırada babasının kullandığı kamyonun kaza yaptığını polis telsizinden duyan Yunus Timi’nde görevli polis memuru Gökhan Kocaoğlu da olay yerine geldi. Kazada yerinde babasının öldüğünü öğrenen Kocaoğlu meslektaşları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Babasının beresini koklayan polis memuru Gökhan Kocaoğlu gözyaşlarına boğuldu. Polisin yaptığı incelemenin ardından Durmuş Kocaoğlu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

DHA
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