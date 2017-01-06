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POLİS NOKTASINA EYP'Lİ SALDIRI !

Polis noktasına EYP'li saldırı !

Diyarbakır'da polis kontrol noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

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Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi'nde bulunan Ak Parti İl Başkanlığı yakınındaki polis noktasına PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Can kaybının yaşanmadığı saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Kayapınar İlçesi Diyarbakır-Şanlıurfa karayolnun 1'inci kilometresinde meydana geldi. PKK'lı teröristler, Ak Parti il başkanlığı binasına yaklaşık 50 metre uzaklıktaki polis kontrol noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırdı. Nöbet tutan polisler de uzun namlulu silahlarla anında karşılık verince, teröristler karanılktan da faydalanarak kaçtı.

Can kaybının olmadığı saldırının ardından olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi, başta Huzurevleri Semti olmak üzere, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DHA
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