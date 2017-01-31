POLİS PARLAMENTO BİNASINI BASTI

Polis parlamento binasını bastı

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı Fillon'un eşine sahte işle milletvekili maaşı ödenmesi ülkeyi sarstı.

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Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güçlü adayı François Fillon’un eşi Penelope'ye parlamenter danışmanı sıfatıyla milletvekili maaşı ödenmesi, ülkeyi sarsıyor.

Fransa polisi, başlatılan soruşturma kapsamında parlamentoda arama yapıyor.

Penelope Fillon’un, 1998’den itibaren hiç çalışmadan 8 yılda 500 bin euro maaş aldığı ortaya çıkmıştı.

Fransız 'Le Canard Enchaine-Zincirli Ördek' dergisi, maaş bordrosunu kanıt olarak sunmuştu.

Penelope Fillon'un eşi tarafından işe alındığı ileri sürülüyor.

François Fillon 2002’de merkez sağ hükümete bakan olarak katıldı, eşi de bu tarihten itibaren Fillon’un yedek milletvekili Marc Joulaud’un kağıt üzerinde danışmanlığını yaptı.

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