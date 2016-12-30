YEREL HABERLER
Antalya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

POLİSE BÖYLE BAĞIRDI: HADİ VURUN BENİ

Polise böyle bağırdı: Hadi vurun beni

Antalya'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan genç, polise ''Hadi beni vurun'' diye bağırdı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Antalya'da kullandığı plakasız motosikletle devriye görevi yapan polisin "dur" ihtarına uymayan 22 yaşındaki E.B., kovalamaca sırasında "Hadi vurun beni" diye bağırdı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Elmalı Mahallesi'nde önünde meydana geldi. Arkasında yolcu konumundaki arkadaşıyla plakasız motosikletle seyir halinde bulunan E.B., polisin "dur" ihtarında aldırış etmeyip kaçmaya başladı. Polis, kovalamacayı sürdürürken hayatını tehlikeye atmaması konusunda motosiklet sürücüsünü megafonla uyardı. Polise küfür ederek karşılık veren E.B., "Hadi vurun beni" diye bağırdı. Işıklar Caddesi'nde arkadaşını indirip Çağlayan Mahallesi'ne kadar kaçan E.B, park halindeki dört otomobile motosikletiyle çarpıp zarar verdi. Bülent Ecevit Bulvarı'nda motosikleti bırakıp kaçmaya devam eden E.B., trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ehliyetinin olmadığı belirlenen E.B., gözaltına alındı.

Polise böyle bağırdı: Hadi vurun beni

DHA
272
Gökçek'ten bomba iddia ! "Ruslar temizler"Gökçek'ten bomba iddia ! "Ruslar temizler"
İşte 2017 AGİ ücretleriİşte 2017 AGİ ücretleri
SONAR’ın Başkanlık anketinden ''hayır'' çıktıSONAR’ın Başkanlık anketinden ''hayır'' çıktı
Deniz Akkaya'dan canlı yayında olay gafDeniz Akkaya'dan canlı yayında olay gaf
PKK'ya katılacaktı... Otobüste yakalandı !PKK'ya katılacaktı... Otobüste yakalandı !
Öz kızına tecavüz etmişti ! Cezası belli olduÖz kızına tecavüz etmişti ! Cezası belli oldu
Yaban keçisi donarak öldü !Yaban keçisi donarak öldü !
İstanbul için kırmızı alarm ! Beklenen kar başladıİstanbul için kırmızı alarm ! Beklenen kar başladı
İki kez hastaneye götürüldü, sabah hayatını kaybettiİki kez hastaneye götürüldü, sabah hayatını kaybetti
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS