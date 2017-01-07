Polise internet abonelerinin kimliğine erişim yetkisi

OHAL kapsamında hazırlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte polise, internet abonelerinin kimlik bilgilerine erişim yetkisi verildi.

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

POLİS, İNTERNET ABONELERİNİN KİMLİK BİLGİLERİNE ULAŞABİLECEK

680 sayılı KHK ile birlikte polise, internet abonelerinin kimlik bilgilerine erişim yetkisi getirildi.

KHK'da "Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir." denildi.