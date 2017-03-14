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POLİSE MOLOTOF ATAN PKK'LI ENSELENDİ

Polise molotof atan PKK'lı enselendi

Adana'da polise molotof kokteyli attığı iddiasıyla aranan PKK'lı yakalandı.

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Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde polise molotofkokteyli attığı iddiasıyla aranan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 30 yaşındaki Ahmet B. yakalandı.

Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde huzur operasyonu yaptı. Bölgedeki metruk binalar, iş yerleri ve şüpheli kişilere yönelik arama yapan ekipler, Ahmet B.'nin hareketlerinden şüphelenip, durdurdu. Kimlik kontrolünde Ahmet B.'nin, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde polise molotofkokteyli atmak suçlamasıyla aradığı ortaya çıktı.

Sağlık kontrolü için Adlı Tıp Birimi'ne getirilen Ahmet B., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
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