Polise molotof atana 11 yıl hapis cezası !

Adana'da katıldığı korsan gösteriler sırasında polise molotofkokteyli atmak suçundan 11 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan 19 yaşındaki E.A., yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Merkez Seyhan İlçesi Barbaros Mahallesi'nde bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği korsan gösterilere polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında ara sokaktan çıkan E.A., zırhlı ekip aracına molotofkokteyli attı. Saldırgan, ekiplerin takibi sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Yasadışı eylemlere katılmak, terörle mücadele eden güvenlik güçlerine bombalı saldırı düzenlemek suçlarından yargılanan A., 11 yıl 10 ay 1 gün hapis cezası aldı. Cezası onaylanan A., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A., yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.