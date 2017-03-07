  • BBP, referandum kararını açıkladı
  • Mehdi Eker'den bomba referandum tahmini
  • Kandilli'den olası Marmara depremi için flaş açıklama
  • 1.5 milyon emekliye fark müjdesi
  • 1 milyon TL ödülle aranan hain öldürüldü
YEREL HABERLER
Adana Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

POLİSE MOLOTOF ATANA 11 YIL HAPİS CEZASI !

Polise molotof atana 11 yıl hapis cezası !

Adana'da polise molotofkokteyli atmak suçundan 11 yıl 10 ay hapis cezası olan kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Adana'da katıldığı korsan gösteriler sırasında polise molotofkokteyli atmak suçundan 11 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan 19 yaşındaki E.A., yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Merkez Seyhan İlçesi Barbaros Mahallesi'nde bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği korsan gösterilere polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında ara sokaktan çıkan E.A., zırhlı ekip aracına molotofkokteyli attı. Saldırgan, ekiplerin takibi sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Yasadışı eylemlere katılmak, terörle mücadele eden güvenlik güçlerine bombalı saldırı düzenlemek suçlarından yargılanan A., 11 yıl 10 ay 1 gün hapis cezası aldı. Cezası onaylanan A., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A., yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

DHA
349
-
Türkiye suyu kesti PYD'yi karanlığa gömdü !Türkiye suyu kesti PYD'yi karanlığa gömdü !
AK Parti ve MHP'nin ortaklığında yeni gelişmeAK Parti ve MHP'nin ortaklığında yeni gelişme
Dayakçı marketçi gözaltına alındıDayakçı marketçi gözaltına alındı
Trump işin peşini bırakmıyor! Yine vize yasağı getirdiTrump işin peşini bırakmıyor! Yine vize yasağı getirdi
Mahsun Kırmızıgül'ün zararı çok büyük !Mahsun Kırmızıgül'ün zararı çok büyük !
Ümit Özdağ: Katıldığım program sabote edildiÜmit Özdağ: Katıldığım program sabote edildi
Anneannesini döverek öldürdü !Anneannesini döverek öldürdü !
Suikastçı polisin telefonu hala açılamadı !Suikastçı polisin telefonu hala açılamadı !
Erdoğan'ın başdanışmanından ''kaos'' açıklamasıErdoğan'ın başdanışmanından ''kaos'' açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS