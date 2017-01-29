POLİSİN ATEŞ AÇTIĞI 2 KİŞİ ZENGİN OLDU

Polisin ateş açtığı 2 kişi zengin oldu

ABD'de polis tarafından araçlarına ateş açılan 2 kişiye tazminat ödenecek.

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ABD'de New York kent yönetimi, alkollü olduğu belirlenen polis tarafından araçlarına ateş açılan 2 kişiye milyonlarca dolar ödeyecek.

New York hukuk departmanından yapılan açıklamaya göre, kent yönetimi, eski polis memuru Brendan Cronin'in, 2014'te izinliyken bir araca kurşun yağdırmış, araçtaki iki kişiden biri 6 yerinden vurulmuştu.

HER KURŞUN İÇİN 1.15 MİLYON DOLAR

Ülkede büyük ses getiren saldırıyla ilgili yine çok ses getiren bir karar alan yönetim, 6 yerinden yaralanan kişiye 6,9 milyon dolar, araçtaki diğer kişiye de 1,3 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Açıklamada, Cronin'in, polislere New York Polis Departmanı'na ait bir poligonda antrenmandan çıktıktan sonra alkol aldığını söylediğine de yer verildi.

Adam öldürmeye teşebbüsten 2015'te suçlu bulunan eski polis memuru Cronin, 9 yıl hapse mahkum edilmişti.

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