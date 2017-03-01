  • Dolandırıcıların yeni taktiği pes dedirtti
  • İstanbul'da yoğun sis ! Seferler iptal edildi
  • Kaçak işçi çalıştırana af geldi
  • ÇANAKKALE BİR KEZ DAHA SALLANDI
  • Hollande konuşurken keskin nişancı silahı ateş aldı
YEREL HABERLER
İstanbul \ Esenyurt
Diğer İllerSitene Ekle

POLİSİN KAZA KURŞUNU KAMERADA

Polisin kaza kurşunu kamerada

İstanbul'da bir polis memuru ile hırsızlık şüphesiyle yakalandıktan sonra kaçmaya çalışan bir zanlı arasındaki o anlar güvenlik kamerasında...

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Esenyurt’ta hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra kaçmaya çalışan ve polis kurşunuyla ölen lise öğrencisi Ömer Barış Topkara’nın vurulma anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde polis memuru H.D.S. kaçarken yakaladığı Ömer Barış Topkara’nın, ensesine silahın kabzasıyla vurmaya çalışırken, silahını ateşlemesi sonucu Topkara’nın vurulduğu görülüyor.

Hürriyet gazetesinden Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre Ayazağa’da yaşayan 16 yaşındaki lise 2’nci sınıf öğrencisi ve Ayazağa Spor Kulubü’nde kalecilik yapan Ömer Barış Topkara 16 Şubat günü Esenyurt’taki bir AVM’de arkadaşıyla birlikte hırsızlık şüphesinden gözaltına alındı. Birbirine kelepçelenen iki çocuğun sağlık kontrolünden sonra hastane çıkışı kaçmaya başlaması üzerine 20 yaşındaki polis memuru H.D.S., havaya iki el ateş etti.

Kaçan çocuklara yetişen H.D.S.’nin Topkara’ya silahın kabzasıyla vurmaya çalışırken silahından çıkan kurşunla başından vurulan Topkara yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan polis memuru “Yere yatmalarını sağlamak için o hamlede bulundum. Elim tetikte değildi” dedi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen H.D.S adli kontrol tedbiri verilerek serbest bırakıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını değerlendiren bir üst mahkeme, polis memuru H.D.S. hakkında tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkardı. Polis memuru 21 Şubat günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hürriyet
238
-
Başbakan Yıldırım'dan Bahçeli'ye beklenmedik cevapBaşbakan Yıldırım'dan Bahçeli'ye beklenmedik cevap
Darbenin içinde Ak Partili vekilin olduğu ileri sürüldüDarbenin içinde Ak Partili vekilin olduğu ileri sürüldü
Ömer Çoşkun toprağa verildiÖmer Çoşkun toprağa verildi
Hamamda turistlere taciz skandalıHamamda turistlere taciz skandalı
Niran Ünsal yeniden açıldıNiran Ünsal yeniden açıldı
Güpegündüz fuhuş pazarıGüpegündüz fuhuş pazarı
Bahçeli yine eski sert günlerine döndüBahçeli yine eski sert günlerine döndü
Türkiye'ye küstah tehdit !Türkiye'ye küstah tehdit !
Mete Yarar: Tehlike devam ediyorMete Yarar: Tehlike devam ediyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS