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POLİSLERE HAKARET EDEN BAYDEMİR'E HAPİS İSTEMİ

Polislere hakaret eden Baydemir'e hapis istemi

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, polislere hakaret ettiği gerekçesiyle 3 yıl kadar hapis istendi.

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HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde polislere hakaret ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme, talimat ile ifade vermeyen Baydemir hakkında ifadesinin alınması için "zorla getirilme" kararı çıkarttı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 3 sayfalık iddianamede, HDP'li Milletvekili Osman Baydremir'in Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, kapatılan BDP'nin cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek için 3 Kasım 2012'de Batıkent Meydanı'nda düzenlemek istediği mitingin yasaklanması nedeniyle Milletvekilleri ile birlikte gittiği Diyarbakır Valiliği önünde kendilerini uyaran polislere hakaret ettiği belirtildi. İddianamede, Polisin Valilikten çıkmak istemeyen HDK Sözcüsü Hüseyin Bardakçı'yı güç kullanarak gözaltına aldığı ve buna tepki gösteren Baydemir'in polis memurlarına, "Allah sizin belanızı versin. Allah belanızı versin faşistler. Allah sizi yok etsin. Şerefsizler, alçaklar, faşitler" gibi sözler söyleyerek, orada bulunan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret ettiği kaydedildi. Polis memurları Y.C., B.G. ve M.Ü.'nün "Mağdur', polis memuru A.S.'nin ise "Müşteki" olarak yer aldı. İddianamede Baydemir'in, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

ÖNCEKİ İFADESİNDE SUÇU KABUL ETMİŞ

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, olayın ardından polislerin tutanak tutarak Baydemir hakkında şikâyetçi oldukları, Osman Baydemir'in Milletvekili seçilmeden önce 2015 yılında soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifadesinde üzerine atılı suçu işlediğini kabul ettiği de belirtildi. İddianameyi kabul eden Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Baydemir'in ifadesinin ikamet ettiği Ankara'da talimat ile alınması için Ankara 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne yazı gönderdiği, 2 Şubat'ta Ankara'da görülen talimat duruşmasına katılmayan Baydemir hakkında ifadesinin alınması için "zorla getirme" kararı çıkardığı kaydedildi.

DHA
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