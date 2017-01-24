Polisleri görünce kalp krizi geçirdi

Antalya’da kalp rahatsızlığı olan 65 yaşındaki Hamide Yücel, oğlu 28 yaşındaki Ali Yücel’i cinayet şüphesiyle gözaltına almak için eve gelen polisleri görünce kalp krizi geçirip öldü. Ancak Ali Yücel’in cinayetten aranmadığı, polisin yanlış eve operasyon düzenlediği ortaya çıkarken, Antalya Valiliği’nin 155 ihbar hattına gelen telefonla polisin bu adrese gittiği açıklamasına Yücel Ailesi tepki gösterdi.

Hamide Yücel’in ailesi ve komşuları, Antalya Valiliği’nin açıklamasında 155’e ihbarın saat 15.30 sıralarında yapıldığının belirtildiğini, ancak eve saat 12.30 sıralarında polisin geldiğini söyledi.

Olaya tanıklık eden Fatih Kayahan, 155’i kendisinin saat 13.06’da yardım amaçlı aradığını söyleyerek, arama kayıtlarını gösterdi. Yücel ailesinin komşuları açıklamada belirtildiği gibi polisin çevre güvenliği almadığını, belirtilen adreste sonrasında sivil polis olduğunu öğrendikleri iki kişinin bulunduğunu söyledi.

Yanlışlıkla cinayet zanlısı olarak gözaltına alınmak istenen Ali Yücel’in kardeşi Ergül Yücel, "Burada hiçbir güvenlik alınmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Valilik polise ihbarın saat 15.30 sularında yapıldığını söylüyor. Annemin ölüm raporunda saat 14.30 görülüyor. Bunu nasıl izah edecekler. Biz bunların sorumlularının kesinlikle cezalandırılmasını istiyoruz. Suç duyurusunda bulunuyoruz ve bunun da takipçisi olacağız" dedi.

’TOLARE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Ali Yücel’in diğer kardeşi Murat Yücel de aranan kişiyle hiçbir alakaları olmadığını söyledi. Kardeşinin işyeri ve açık ev adresinin olduğunu da hatırlatan Murat Yücel şöyle konuştu: "Nasıl oldu da buraya geldiler bilmiyorum ama böyle bir şeyin yapılması çok yanlış. Sonuçta annemizi kaybettik. Acımız çok büyük.

Polis olup olmadığı bile bilinmeyen iki şahıs kardeşimin üzerine çöküp gözaltına almak istedi. Etrafımızdaki insanlar bizi 19 yıldır tanıyor. Bizi herkese de sorabilirlerdi. Aradıkları kişiyi tanımıyoruz kim olduğunu da bilmiyoruz. Olaydan sonra bazı polisler evimize geldi. Tabi onlar da meslektaşlarını korumak için bir şeyler söylüyorlar. Ama yapılan olayı yanlış olduğunu görmedikleri için bir şekilde tolore etmeye çalışıyorlar."



VALİLİK AÇIKLAMASI

Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada, Hamide Yücel’in ölümüyle ilgili emniyet mensuplarının kusuru olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi: "22 Ocak 2017 günü saat 15.30 sularında 155 ihbar hattına, 12 ayrı suçtan yakalama emri olduğu tespit edilen zanlı Ş.V.’nin mezkur evde saklandığı bildirilmiştir. Mezkur evde saklandığı ihbar edilen şüphelinin yakalanması için çevre güvenliği alınarak emniyet güçlerimizin ihbar edilen adreste yaptıkları arama sırasında, Hamide Yücel isimli kadın aniden fenalaşarak yere düşmesi üzerine emniyet mensuplarınca 112 unsurları çağrılmış, Hamide Yücel sevk edildiği OFM Hastanesi’nde vefat etmiştir."