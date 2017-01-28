POLİSTEN ASAYİŞ OPERASYONU: 45 GÖZALTI

Polisten asayiş operasyonu: 45 gözaltı

Bursa'da yaklaşık bin polisin katıldığı asayiş uygulamasında haklarında yakalama kararı bulunan 45 şüpheli gözaltına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yaklaşık bin polisin görev aldığı eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

"Huzur Operasyonu" adı verilen uygulama kapsamında 12 bölgede denetimler gerçekleştiren trafik ekipleri, 45 aracın sürücülerine toplam 9 bin 944 lira idari para cezası verdi.

Ekipler, önceden belirlenen kahvehane ve diğer iş yerlerinde de arama yaptı.

Uygulamada 3 bin 186 kişinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulaması yapılarak, haklarında yakalama kararı bulunan 45 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda iki pompalı tüfek, tabanca, bir miktar uyuşturucu ve iki çalıntı motosiklet ele geçirildi.

335
Canlı yayında intihar etti !Canlı yayında intihar etti !
Gorbaçov'dan savaş açıklamasıGorbaçov'dan savaş açıklaması
Ebru Yaşar kampanyaya destek verdiEbru Yaşar kampanyaya destek verdi
Yeğen cinayetinde büyük sır !Yeğen cinayetinde büyük sır !
Türkiye sert çıktı ! Yunanistan jet yanıtTürkiye sert çıktı ! Yunanistan jet yanıt
İl Milli Eğitim Müdürü'ne silahlı saldırı !İl Milli Eğitim Müdürü'ne silahlı saldırı !
Almanya'nın nüfusu giderek azalıyorAlmanya'nın nüfusu giderek azalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpık yapılaşma uyarısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpık yapılaşma uyarısı
Köpeğini döven çobana soruşturmaKöpeğini döven çobana soruşturma
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS