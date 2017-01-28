Polisten eskort baskınında inanılmaz yöntem

Samsun'da sadece Araplarla ilişkiye giren Fas uyruklu 2 eskort kadın, ahlak polisinin Arap müşteri kılığına girmesi sonucu suçüstü yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri Fas uyruklu kadınların internet üzerinden verdikleri eskort ilanları ile sadece Araplarla ilişkiye girdiklerinin duyumunu aldı. Ahlak polisi kadınlarla Arap gibi davranıp Arapça konuşarak ilişki için anlaştı. Faslı kadınlar müşteri sandıkları polisleri İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'ndeki evlerine davet etti. Ahlak polisi burada kendilerini müşteri sanıp para alan Fas uyruklu B.E.(32) ve N.A.N.'yi (52) suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan kadınlar, Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kabahatler Kanunu'na göre idari işlem yapılarak para cezası yazılan Faslı kadınlar, daha sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.