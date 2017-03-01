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POLİSTEN KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU !

Polisten kaçak akaryakıt operasyonu !

İzmir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda yer altına gizlenen akaryakıt tankı ve yüzlerce litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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İzmir'in Bornova İlçesi'ndeki TIR garajına polis tarafından düzenlenen operasyonda, yer altına gömülerek gizlenen akaryakıt tankı ve 2 bin 540 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova İlçesi'ndeki TIR garajında, yer altına gömülen akaryakıt tankından, kamyon ve TIR'lara yakıt satıldığı yönünde ihbar aldı. Çalışma başlatan polis operasyon düzenledi. İş makinesiyle yapılan kazıda akaryakıt tankı bulundu. Ayrıca, 2 bin 540 litre gümrük kaçağı mazot ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polisten kaçak akaryakıt operasyonu !

Polisten kaçak akaryakıt operasyonu !

Polisten kaçak akaryakıt operasyonu !

DHA
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