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POLİSTEN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Polisten kaçarken otomobil çarptı

Zeytinburnu'nda polisten kaçan hırsızlık şüphelisine D-100 Karayolu'nda otomobil çarptı.

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Zeytinburnu'nda hırsızlık şüphelisi olduğu iddia edilen kişi polisten kaçmaya çalışırken D-100 karayoluna atlayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Ağır yaralan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabaha doğru saat 05.00 Zeytinburnu D-100 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Güngören'de hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kaçan şüpheliler ile polis arasında bir süre kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında 1 şüpheli yakalanırken diğer 2 şüpheli ise kaçmaya devam etti. Şüphelilerden birisi D-100 karayoluna çıkarak karşıya geçmeye çalıştı. Şüpheliye bu sırada seyir halinde ilerleyen 34 EL 9733 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Metrobüs yoluna fırlayan şüpheli şahıs ağır yaralandı. Üçüncü şüpheli ise yolun karşısına geçerek izini kaybettirdi. Durumu görenlerin ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin hastanede durumunun ağır olduğunu öğrenildi. Kovalamaca esnasında yakalanan şüpheli ise ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Polis ekipleri kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
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