Polisten otobüslerde şok denetim

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İSTANBUL



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Hizmetleri Başkanlığında görevli bir polis memuru, Ankara-İstanbul arasında rastgele seçilen bir yolcu otobüsünde seyahat ederek denetim yaptı.

Ankara'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsüne binen EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığınca görevlendirilen polis memuru Aydın Irmak, yol süresince yaşanan trafik ihlallerini gözlemledi.

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarında yolcuğunu tamamlayan Irmak, yolculuk esnasında gözlemlerinden oluşan notları, otogar girişinde uygulamaya katılan polis görevlilerine iletti.

Yapılan denetlemelerde amacın, sadece şoförlere ceza yazmak olmadığını, yolculara emniyet kemerinin önemini anlatmak amacıyla bu denetimin yapıldığını söyleyen Irmak, "Amacımız kaza oranlarını düşürmek, bunun yanında da ölümü ve yaralanmayı en aza indirgemek. Denetimlerde, bugün itibariyle Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünden 20'nin üzerinde şehre, görevlimiz gönderildi. Bundan sonra, sonuçlarına göre artarak devam edecek" dedi.

Emniyet kemerini takmayan otobüs şoförüne ise otogar girişinde cezai işlem uygulandı.