POMEM VE PÖH ALIMI İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

POMEM ve PÖH alımı için imza kampanyası başlatıldı

PÖH ve POMEM alımlarında yaş şartının esnetilmesi, önlisans mezunlarının da alınması ve bayan özel harekat alımının da yapılması hakkında imza kampanyası başlatıldı.

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POMEM ve PÖH adayları bir imza kampanyası başlattılar. İmza kampanyası PÖH ve POMEM alımları hakkında başlatıldı. Adaylar başlattıkları imza kampanyasında bayan Özel Harekat Polisi alımı ve POMEM'de lisans alımlarının önlisansa çekilmesini, yaş şartının esnetilmesini istiyorlar. 

Başlatılan İmza Kampanyasında Şu İfadelere Yer Verildi;

2017 Polis Alımlarında;

2016 yılı içerisinde yapılmış olan 20. Dönem POMEM alımlarında yani lisansın yanında Önlisans alımları da olmasını bunun yanında yaş sınırının gün alma ibaresinin kaldırılmasını yaşın çıkarılabileceği yüksek seviyeye çıkarılması ve bayanlara da maksimum kontenjan ayrılmasını talep ediyoruz 

2017 Polis Alımlarına İlişkin 

Vatanını, Milletini, Bayrağını savunmanın yaşı ve cinsiyeti olduğunu düşünmüyoruz. 

15 Temmuz gecesi yaşımıza ve cinsiyetimize bakmadan 7’den 70’e meydanlara inerek, ardından 1 ay boyunca meydanlarda demokrasi nöbetleri tutarak neler yapabileceğimizi gösterdik. Vatanımızı korumak için kanımızın son damlasına kadar boyunlarımız Vatan için hazırdır. 

Bu hususlar dahilinde siz devlet büyüklerimizden gerekli olan düzenlemeleri yapacağınıza inanıyor gerekenin yapılmasını arz ediyoruz.

Başlatılan imza kampanyasına katılmak ve detaylar için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. 

İmza Kampanyası İçin Tıklayınız. 

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