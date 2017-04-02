Pop yıldızı sokak şarkıcısı oldu

Yeni dönemin pop yıldızlarından Cem Belevi sokak şarkıcısı oldu, Berlin'de yaşayan Türkler şok oldu

Geçen hafta sonu Almanya ve Hollanda konserleri için yurtdışında olan Belevi. Bir anlık kararla sokak şarkıcılığı yaptı. Ekibiyle birlikte Berlin'i gezen ünlü isim, bir yol kenarında elinde gitarı, gözünde gözlükleriyle şarkı söylemeye başladı. İngilizce şarkılar seslendiren Belevi'yi önce Alman bir grup dinlemeye başladı. Git gide artan kalabalığın içinden bir Türk 'Bu Cem Belevi' deyince ortalık bir anda karıştı. Sokak konseri çekilen selfie'lerle son buldu...