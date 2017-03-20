Popo Estetiği Kimlere Yapılır

Popo estetiği genellikle estetik açıdan daha mutlu görünmek isteyen kişilerin tercih ettiği bir operasyondur.

Popo estetiği sayesinde egzersizler ve çeşitli popo eritme bezleri diyetleriyle beraber alamayacağınız neticeyi kısa süre zarfında almanızı sağlamaktadır. Orantısal ölçüler göz önünde bulundurulduğu takdirde düzgün bir popo oval ve hafif dışarı çıkık olmalıdır.

Liposuction bedendeki dengesiz yağ dağılımını belirli bir şekilde düzenlemek için uygulanan cerrahi işlemlerden biridir. Bu işlemleri tercih edenler uzmanlara başvurmalı ver gerekli müdahalede bulunulmalıdır. Liposuction işlemi ile popo genişletme veya büyütme belirli bir şekilde uygulanabilmektedir. Bu işlemi uygulayıp uygulamamak ise cerraha kalmış bir karardır.

Popo estetiği hususunda genel olarak orta yaş kesimin bu estetiğe başvurduğu bilinmektedir. Aynı zamanda operasyon öncesi kan sulandırıcı maddelerin operasyon gerçekleştirilmeden bir hafta öncesinde kullanılmaması gerektiğini uzmanlar tarafından belirtmektedir. Bu husus zarfında mevcut operasyona giren kişinin sigara kullanımına bir ay öncesinde ara vermesi de yine dikkat edilmesi gerekenler arasında bulunmaktadır.

Popo estetiği, popo ölçülerinden memnun olmayan veya fark arayan herkese yapılabilen bir estetik operasyondur. Yalnız kadınlar için değil, aynı zamanda kemikli bir yapı öne çıkmış olan erkekler de, yağ enjeksiyonu yöntemi ile daha dolgun olan bir popoya sahip olabilir. Bunun yanı sıra küçültme için de uygulanan bu operasyonlardan erkekler de faydalanabilmektedir.

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