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PORNO BAĞIMLISI MISINIZ? BU SORULARI YANITLAYIN, TEŞHİSİ KOYUN!

Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!

Dünyanın en çok takip edilen yetişkin sitesi, kullanıcılarının 2016 yılında 4 milyar 600 milyon saat porno izlediğini açıkladı. Peki siz de bağımlı mısınız ?

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Macaristan başkenti Budapeşte’de bulunan Eötvös Lorand Üniversitesi’nden psikologlar, porno bağımlılığını ortaya koyan bir ölçek belirledi.

Araştırmacılar, “birçok vakada porno izlemenin sorun teşkil etmediğini” ve “insan hayatında önemsenmeyecek derecede az etkiye sahip olduğunu” söylüyor.

Porno bağımlılığı testi için kapsamlı mülakatlarla derinlemesine bir değerlendirme gerekiyor. Fakat aşağıdaki sorular, ön teşhis için işinize yarayabilir.

Aşağıdaki sorulara verdiğiniz cevapların puanlaması şöyle:

1- Asla
2- Çok nadir
3- Ne çok nadir ne ara sıra
4- Ara sıra
5- Sık sık
6- Çok sık
7- Sürekli

• Porno hayatımın önemli bir parçası.

• Pornoyu duygularımı yatıştırmak için kullanıyorum.

• Pornonun cinsel hayatımda sorun teşkil ettiğini düşünüyorum.

• Tatmin olmak için kendimi daha fazla porno izlemek zorunda hissediyorum.

• Daha az porno izlemek için başarısız girişimlerim oldu.

• Bir şeyler porno izlememi engellediğinde strese giriyorum.

• Porno izlemenin ne kadar güzel olacağını düşünüp duruyorum.

• Porno izlerken olumsuz duygulardan sıyrılıyorum.

• Porno izlemek, kendimi göstermemi engelliyor.

• Tatmin olmak için daha fazla porno izleme ihtiyacı duyuyorum.

• Artık porno izlemeyeceğime dair söz verdiğimde, bu sözümü sadece kısa bir süre tutabiliyorum.

• Porno izleyemediğimde tedirgin oluyorum.

• Sürekli ne zaman porno izleyeceğimi planlıyorum.

• Porno izleyerek üzerimdeki gerginliği atıyorum.

• Porno izlediğim için diğer sosyal faaliyetlerimi ihmal ediyorum.

• Daha önce izlediğim pornolar keyif vermediği için yavaş yavaş “daha uç” şeyler izlemeye başladım.

• Porno izlememeye çok kısa bir süre direnebiliyorum.

• Bir süre porno izlemediğimde çok özlüyorum.

Yukarıdaki sorulara verdiğiniz yanıtları not ederek, karşılığında aldığını puanları toplayın, 76 ve üzeri bir skor çıkarsa, hemen bir hekime başvurun.

Sözcü
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