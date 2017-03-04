Porno dergilerin altında can verdi !

Japonya'da bir adam yalnız yaşadığı evinde 6 ton porno dergisinin altında gömülü bir şekilde bulundu

Japonya'da bir adam, evinde biriktirdiği 6 ton porno derginin altında kalarak can verdi.

ÖLÜMÜNDEN 1 AY SONRA BULUNDU



Daha önce otomobil üretimi alanında çalışan Joji'nin cansız bedeni ölümünden bir ay sonra bulunabildi. Kötü koku üzerine eve giren polisler, dergilerin altında Joji'nin cansız bedeniyle karşılaştı.



6 TON DERGİ ÇIKARILDI



Evi temizlemek için tutulan temizlik şirketinin çalışanları evden 6 ton porno dergi çıkarıldığını belirtti. Joji'nin daha önce çalıştığı otomobil şirketinin sahibi, Joji'nin yalnız bir adam olduğunu söyledi.