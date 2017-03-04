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PORNO DERGİLERİN ALTINDA CAN VERDİ !

Porno dergilerin altında can verdi !

Japonya'da bir adam 6 ton porno dergisinin altında kalarak can verdi.

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Japonya'da bir adam yalnız yaşadığı evinde 6 ton porno dergisinin altında gömülü bir şekilde bulundu

Japonya'da bir adam, evinde biriktirdiği 6 ton porno derginin altında kalarak can verdi.

ÖLÜMÜNDEN 1 AY SONRA BULUNDU

Daha önce otomobil üretimi alanında çalışan Joji'nin cansız bedeni ölümünden bir ay sonra bulunabildi. Kötü koku üzerine eve giren polisler, dergilerin altında Joji'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

6 TON DERGİ ÇIKARILDI

Evi temizlemek için tutulan temizlik şirketinin çalışanları evden 6 ton porno dergi çıkarıldığını belirtti. Joji'nin daha önce çalıştığı otomobil şirketinin sahibi, Joji'nin yalnız bir adam olduğunu söyledi.

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