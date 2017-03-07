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PORNO SKANDALININ ARDINDAN ŞOK ÖLÜM

Porno skandalının ardından şok ölüm

Meksika'nın başkentinde yaşanan porno skandalı can aldı. Mexico'nun San Antonio bölgesinde yol kenarında bulunan elektronik reklam panosu hack'lenmiş ve dev ekrandan porno yayını yapılmıştı.

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İngiliz The Mirror gazetesinin aktardığı habere göre; sistemi düzeltmek için dev ekrana tırmanan bir itfaiye eri düşerek feci şekilde can verdi.

Hayatını kaybeden itfaiyecinin Alvaro Jimenez Gonzalez olduğu açıklandı.

Bazı sürücüler, görüntüleri izlemek için yavaşlarken bu nedenle trafik sıkışıklığı yaşanmış ve olay yerel medyada gündem yaratmıştı.

Mexico News Daily internet sitesinde yer alan haberde, ekrandaki erotik görüntülerin cep telefonlarıyla kaydedildiği ve sosyal medyada paylaşıldığı belirtilmişti.

Reklâm panosunu işleten Grupo Carteleras şirketi, sistemlerinin hack’lendiğini belirterek, yaşanan uygunsuz durum nedeniyle özür diledi.

Sözcü
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