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PORSUK ÇAYI'NDAKİ FACİANIN GÖRÜNTÜLERİ

Porsuk Çayı'ndaki facianın görüntüleri

Porsuk Çayı'nda iki çocuğun ölümüyle sonuçlanan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

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Eskişehir'de bugün yaşanan boğulma olayının ilk görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hayatını kaybeden çocuklardan birisinin kurtarılmak için buzdan tutunarak yardım beklediği görülüyor.

Eskişehir Porsuk Çayı'nın Kentpark kısmında yaşanan boğulma olayında Batuhan Gürdoğan (13) ve Ali Cantürk (13) hayatını kaybetmişti. İddialara göre, buz tutan çaydan bisiklet ile karşıdan karşıya geçmek isteyen iki arkadaş, buzun kırılması sonucu suya düşmüşlerdi. Çocuklardan birisi direkt olarak suya batarken, arkadaşı ise son anda buz parçasından tutunuyor. Olay sonrası amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde, Kentpark'ta çalıştığı öne sürülen bir vatandaşın, suda yardım bekleyen çocuk için seferber olduğu görülüyor. Bir süre sonra can simidi çocuğun bulunduğu yere atılırken, soğuğun etkisiyle gücü azalan çocuk, suya yavaş yavaş batıyor.

Öte yandan, kamera görüntüsünün ardından olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, 3 dalgıcın çalışmaları sonrası çocukların cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

İHA
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