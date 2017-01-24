POTUS hesabı fena karıştı

Twitter’daki @POTUS hesabı, Barack Obama yönetiminde açılan ve President of the United States (Birleşik Devletler Başkanı) ifadesinin baş harflerinden oluşan bir hesap.

Obama bu hesabın kendisine değil ABD Başkanlığına ait kurumsal bir hesap olması gerektiğini düşündüğü için, hesap geçen günlerde Donald Trump yönetimine devredildi.

Bu devir işlemi sadece hesabın şifresini devretme şeklinde gerçekleşmedi. ABD’nin 44. başkanı olan Barack Obama kullanıcı adını @POTUS44 olarak değiştirdi. @POTUS hesabı da Donald Trump yönetimi tarafından alındı. Ancak @POTUS hesabının hiç takipçisi yoktu. Bu sebeple, Barack Obama’nın yönettiği hesabı takip eden herkes, yeni @POTUS hesabını da takip edecek şekilde ayarlandı.

Fakat bu düzenleme sırasında bir şeyler yanlış gitti. Hesap devredilmeden önce @POTUS hesabını takibi bırakan yüz binlerce kişi, kendi istekleri dışında birdenbire kendilerini Donald Trump’ın hesabını takip eder halde buldular. Üstelik Barack Obama’nın yönettiği @POTUS44 hesabını takip eden herkesin de otomatik olarak @Potus hesabını takip ettiği görüldü. Gelen şikayetler üzerine Twitter olaya el attı.

DORSEY AÇIKLAMA YAPTI

Kısa sürede düzeltildiği söylenen sorunu, Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey şu şekilde açıkladı:

“Obama yönetimi tüm platformlarıyla birlikte, bir geçiş planı oluşturmak için çalıştı. @POTUS kişisel değil kurumsal bir hesap olduğu için hesabı takipçileriyle birlikte devretmek istediler ancak tweet’ler devredilmeyecekti. Planı dün (20 Ocak cuma günü) Doğu Yakası Saati ile öğlen 12’de harekete geçirdik. Eğer 12’den önce @POTUS hesabını takip ediyorsanız artık iki hesap takip ediyor olmanız gerekiyordu: @POTUS44 ve @POTUS.”

“Gün içinde iki farklı problem rapor edildi ve bunları düzeltmek için tüm gece çalıştık: 1. Saat 12’den sonra @POTUS44 (Obama) hesabını takip eden kullanıcılar da hatalı bir şekilde @POTUS (Trump) hesabını takip etmeye başladı. 2. Geçmişte @POTUS hesabını takibi bırakan bazı hesaplar tekrar @POTUS’u takip edecek şekilde ayarlandı. Bu sorundan 560 bin civarında kişinin etkilendiğini düşünüyoruz.”

“Bu bir hataydı, olmaması gerekiyordu, bunu kabul ediyoruz ve özür diliyoruz. Mazeret sunmuyoruz. Bu hatamız ayrıca @VP (Başkan Yardımcısı), @WhiteHouse (Beyaz Saray) ve @PressSec (Basın Sekreteri) gibi yönetimin diğer resmi hesaplarını da etkiledi. Tüm hesapları, sizin takip etme/etmeme talebinize göre düzenlediğimizi düşünüyoruz. Burada bu hatalar yapıldığı için üzgünüz ve hepinize teşekkür ediyoruz.”

Şu anda Trump tarafından yönetilen @POTUS hesabının 14,3 milyon, Obama tarafından yönetilen @POTUS44 hesabının ise 14,5 milyon takipçisi bulunuyor.