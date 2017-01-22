Poyraz Karayel ekibini yasa boğan vefat

Sevilen dizi Poyraz Karayel, ekip arkadaşlarından birini kaybetti. Gelen vefat haberiyle yıkılan ekipkten dizinin başrol oyuncusu İlker Kaleli, yaptığı Instagram paylaşımıyla üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Dizide "Poyraz" karakterine hayat veren İlker Kaleli, kaybettiği ekip arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Kaleli Instagram hesabından yaptığı paylaşıma duygu dolu şu sözleri ekledi:

Poyraz Karayel ailesi olarak en güzel arkadaşlarımızdan birini kaybettik. Çok üzdün be Şevkom... Yolun huzur olsun, mekanın cennet olsun.