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POYRAZ KARAYEL'DE FİNAL VAKTİ: BİTİRİYORUZ ALBAYIM...

Poyraz Karayel'de final vakti: Bitiriyoruz albayım...

Kanal D'nin en iddialı dizilerinden biri olan Poyraz Karayel final yapıyor.

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Yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği; başrollerinde İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayel için final kararı alındı.
 
Üç sezondur Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin, 1 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan 82. bölümüyle ekrana veda edecek.
 
Dizinin senaristi Ethem Özışık, soyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla final haberini duyurdu. Özışık, Twitter hesabından "Bitiyoruz albayım..." mesajını paylaşırken, İnstagram hesabından da "Son Hikaye Toplantısı Hatırası..." notuyla bir fotoğraf paylaştı.

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